16’ncı eTR Ödülleri başvuru süreci açıklandı

TBV ve TÜSİAD iş birliği ile Vodafone Business destekçiliğinde elektronik devletten dijital devlete geçiş sürecindeki örnek uygulamalara dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, desteklenmesi ve özendirilmesi, bu yöndeki uygulamaların yaygınlaştırılması hedefiyle bu yıl 16’ncı kez gerçekleştirilecek olan eTürkiye (eTR) Ödülleri’nin tanıtım toplantısı 30 Temmuz’da düzenlendi.

Dört ana, üç özel kategoride ödüller verilecek

Bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan eTR Ödülleri kapsamında “Ekonomik Etki Ödülü”, “Vatandaş Memnuniyeti Etkisi Ödülü”, “Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkisi Ödülü”, “Kamu-Girişimci İş Birliği Etkisi Ödülü” olmak üzere dört ana kategorinin yanı sıra “Ana Destekçi Ödülü”, “En İyi Strateji Ödülü” ve “En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü” olmak üzere üç kategoride de özel ödül sahiplerini bulacak. İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren ve sunduğu teknoloji çözümleriyle şirketlerin dijital dönüşümünü sağlayan Vodafone Business’ın da destekçisi olduğu 16’ncı eTR Ödülleri’nde başvurular 1 Ekim tarihine kadar kabul edilecek.

Kamu kurumları ve belediyelerin başvurabileceği yarışma çerçevesinde, eTR yürütme kurulunca uygun görülen projeler konunun uzmanı bağımsız akademisyenler tarafından etr.org.tr web sitesinde yayınlanan kriterlere oranla değerlendirilecek ve finalistler belirlenecek.

30 Temmuz tarihinde yapılan 16’ncı eTR ödülleri lansman toplantısıyla başlatılan başvuru süreci iki ay sürecek. Başvuruların ardından yaklaşık bir ay sürecek olan ilk değerlendirme sonucunda belirlenecek finalistler ise ekim ayının sonunda yapılacak etkinlikle kamuoyuna duyurulacak.

“Ülkemizin dijital geleceği açısından kritik önemde olan politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız”

Tanıtım toplantısında konuşma yapan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Vodafone olarak, dijitalleşmenin Türkiye ekonomisini dönüştürecek, kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecine ivme katacak bir unsur olduğuna inanıyoruz. Ülkemizin e-devlet konusunda güçlü bir konumda olması, 2030’a giden süreçte e-devletten dijital devlete geçişi mümkün kılıyor. Ulusal Dijital Devlet ve kamu bulut bilişim stratejilerinin tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi, açık kamu verisi kullanarak değer yaratılmasına yönelik girişimlerin başlatılması, kamuda bulut bilişim sistemlerinin yaygınlaştırılması, bu süreci kolaylaştıracak adımlar olacak. Türkiye’nin kamuda dijital dönüşümü yönlendirmek üzere evrensel politika çerçevesi ve ülkelerin uygulama deneyimleriyle özgün ihtiyaçlarını da dikkate alarak ulusal bir politika belgesini hazırlaması faydalı olacaktır. Uygulama süreçleriyle birlikte bu belge dijital devlet ilkelerinin bir bütün olarak devlet işleyişi ve kamu hizmetlerinin etkinleştirilmesinde kullanılmasına yönelik bir kılavuz sunabilir. Vodafone olarak, ülkemizin dijital geleceği açısından kritik önemde olan politikaların geliştirilmesine katkı vermeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

“YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLEMEK VE ÖZENDİRMEK HEDEFİNDEYİZ”

Faruk Eczacıbaşı’nın konuşması, yapay zekanın etkisi ve dijital dönüşüm sürecinin önemine dair önemli noktalara dikkat çekiyor. İşte ana başlıklar: Yapay Zekanın Etkisi ve Fırsatlar: Yapay zekanın hayatımıza dahil olmasıyla, hem küresel hem de yerel sorunlara çözüm bulma olasılığının arttığı belirtiliyor. Bu teknolojik gelişmeler, doğru değerlendirilirse büyük fırsatlar sunuyor.

Geleceğe Yönelik Misyon ve Etik: Geleceğe yönelik doğru bir misyon, etik ve hikaye ile yönlendirilmiş bir yapılaşmanın dünya dengelerinde etkin bir yapı oluşturabileceği ifade ediliyor. Bu, geçmişe göre daha mümkün hale gelmiş bir durum olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin Rolü ve eTR Ödülleri:Türkiye’nin bu fırsatları değerlendirme konusunda gurur taşıyabileceği vurgulanıyor. eTR Ödülleri aracılığıyla, kamusal hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanan projelerin ödüllendirileceği, bu projelerin verimli, yaygın ve şeffaf bir idari yapı kurulmasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.

Dijital Devlet Uygulamaları: Dijital devlet uygulamalarında, kullanıcı odaklı, katılımcı, proaktif, çevik ve esnek bir yapı hedefleniyor. Elektronik devletten dijital devlete geçiş sürecinde yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, desteklenmesi ve özendirilmesi amaçlanıyor.

Sürdürülebilirlik ve İnovasyon: TBV olarak, sürdürülebilirlik ve inovasyonun yeni paradigmanın temel taşları olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Yeni iş yapış modelleri önererek, kaynakların daha verimli kullanılması ve daha iyi bir dünya hayal edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Eczacıbaşı’nın konuşması, teknolojinin sunduğu fırsatları değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek konusunda cesaretlendirici bir bakış açısı sunuyor. Özellikle yapay zeka ve dijital dönüşümün gelecekteki rolü hakkında umut verici bir perspektif getiriyor. “Dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratmayı amaçladık”

Orhan Turan’ın açıklamaları, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve teknoloji alanındaki çabalarını kapsamlı bir şekilde özetliyor. İşte ana noktaları:

Dijital Dönüşümün Önemi: Dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin sadece iş dünyasında değil, kamuda da büyük bir etkisi olacağına dikkat çekilmiş. Bu bağlamda, eTürkiye Ödülleri gibi girişimlerle dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratılması ve başarılı projelerin görünürlük kazanması hedeflenmiş.

Türkiye'nin Dijitalleşme Süreci: Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşüm hedefleri doğrultusunda, dijitalleşme sürecinin vatandaşlar açısından katılımı, hizmet sunumunu iyileştirme ve teknolojik-hukuksal altyapıları güçlendirme gibi önemli adımlar attığı belirtiliyor.

Gelişim Alanları ve Sınırlılıklar: Dijital devlet uygulamaları kapsamında eğitim, dijital okur yazarlık, geniş bant altyapısı, siber güvenlik, kişisel verilerin korunması ve KOBİ’lerin teknoloji kullanımının desteklenmesi gibi çeşitli gelişim alanlarının önemine vurgu yapılıyor.

Veri-Temelli Kültür ve Şeffaflık: Kamu yönetiminde veri-temelli bir kültürün yerleşmesi, açık verilerle şeffaflığın artırılması ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi gerekliliği ön planda.

Düzenleyici ve Yasa Yapma Kapasitesi: Devletin dijital teknolojilerden en iyi şekilde yararlanabilmesi ve güvenlik, mahremiyetle ilgili riskleri etkin bir şekilde yönetmesi için düzenleyici ve yasa yapma kapasitesinin etkili kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

ETR ÖDÜLLERİ NEDİR?

Bugüne kadar 15 kez tekrarlanan yarışmayla, kamuda e-Devlet uygulamalarının yaygın ve etkin kullanılmasına katkı sağlayan projeleri ödüllendirerek, kamu kurumlarının e-Devlet uygulamalarını hızla gerçekleştirmeleri, özel sektörün ise söz konusu dönüşüme destek olacak çalışmalar sürdürmesi yönünde özendirilmesine katkı verildi, ayrıca bu dönüşümden doğrudan etkilenecek toplum bireylerinin, dönüşümü doğru algılamalarını sağlamak üzere bilgilendirilmesi sağlandı.

Elektronik devlet uygulamalarında, kamusal hizmetlerin sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması ve hızlı, etkin, verimli, yaygın, şeffaf bir idari örgütlenmenin kurulması sağlanırken, dijital devlet uygulamalarında kullanıcı odaklı, katılımcı, proaktif, çevik, duyarlı ve esnek bir yapı gözetiliyor.