17 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
17 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye’de benzin ve motorinin fiyatlarında değişimler dikkat çekiyor. Güncel fiyatlar ise merak ediliyor. 17 Eylül Salı günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

Döviz kurundaki artış ve brent petroldeki dalgalanmalar sebebiyle Türkiye’de benzin ve motorinin fiyatlarında değişimler dikkat çekiyor. Güncel fiyatlar ise merak ediliyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

17 Eylül Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarını derledik.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 41.55 TL

Motorin litre fiyatı: 41,74 TL

LPG litre fiyatı: 25.16 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 41.43 TL

Motorin litre fiyatı: 41,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.62 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41.88 TL

Motorin litre fiyatı: 42,15 TL

LPG litre fiyatı: 25.17 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 42.33 TL

Motorin litre fiyatı: 42,66 TL

LPG litre fiyatı: 24.92 TL

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