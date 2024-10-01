17 ilde eş zamanlı operasyon; 159 kişi yakalandı

Aksaray merkezli 17 ilde, suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda, 159 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir suç örgütüne yönelik "Suç işlemek için örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma', "Uyuşturucu ticareti', "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda tüm teknik ve soruşturma yöntemleri kullanılıp elde edilen bilgi ve belgelerin ardından, bugün Aksaray merkezli 17 ilde, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 116'sı Aksaray, 43'ü diğer illerde olmak üzere toplam 159 kişi gözaltına alındı. Adreslerde şüphelilere ait el koyulan materyaller üzerinde incelemeler devam ediyor.