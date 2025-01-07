17 ilde PKK'ya ağır darbe! Onlarca terör şüphelisi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: ANKA

17 ilde PKK/KCK'ya yönelik son 1 haftadır devam eden "GÜRZ-36" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen "Gürz-36" operasyonlarında 65 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, 17 ilde PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen "Gürz-36" operasyonlarında 65 şüpheli terör örgütü mensubu yakalanırken, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi. Yerlikaya’nın paylaşımı şöyle:

"17 ilde PKK/KCK’ya yönelik son 1 haftadır devam eden ‘Gürz-36’ operasyonlarında; 65 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

operasyonn.jpgAdana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olarak örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyaller ele geçirildi."

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