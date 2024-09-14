17 kiloluk kedi tedavi merkezinden kaçmaya çalışırken sıkışınca yakalandı

Aşırı kilolarıyla mücadele eden tembel kedi Crumbs, kaçış girişimiyle gündeme geldi. Küçük bir bebek ağırlığına sahip Crumbs, fazla kilolarından kurtulmak için bir veteriner merkezine götürülüp sıkı bir diyet ve egzersiz programına tabi tutuldu. Ancak, rehabilitasyon süreci pek de kolay geçmedi.

Spor salonundan kaçmaya çalışan Crumbs, ayakkabı rafına sıkıştı. Şişman göbeği yüzünden rafın ortasında kalan kedi, çaresizce orada sıkışıp kaldı. Bu komik anlar, veteriner merkezi tarafından çekilen fotoğraflarla ölümsüzleştirildi. Fotoğraflarda, bitkin görünen Crumbs’ın koşu bandında koşturulduğu ve su tankında egzersiz yaptığı anlar paylaşıldı.

Veteriner Ekaterina Bedakova’nın açıklamalarına göre, Crumbs’ın spor salonundan kaçmaya çalışması aslında iyileşme sürecinin bir işareti. Yavaş da olsa hareket etmeye başlamış olması, onun daha iyi hale geleceğine dair umut verici bir gelişme. Ancak Crumbs, egzersiz seanslarında pek de mutlu görünmüyor. Veteriner merkezinden gelen diğer görüntülerde, sevimli kedinin üzgün suratlar yaptığı ve egzersizden sonra kuruması için göbeğinin tıraş edildiği görülüyor.

Aşırı kiloları yüzünden bacak eklemlerinde zorlanma yaşayan Crumbs, su tankında yüzdürülerek bu eklemlere binen yükü azaltmaya çalışıyor. Veteriner ekibi, Crumbs’ın sağlık durumu düzelene kadar diyet ve egzersiz programını sürdürmeyi planlıyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Crumbs’ın sevimliliği ve kaçış girişimiyle büyük beğeni topladı. Kilo vermeye çalışan diğer insan ve hayvanlar için bir espri konusu haline gelen Crumbs, artık internetin yeni fenomenlerinden biri.