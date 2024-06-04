17 mahalle muhtarı eski Beyoğlu belediye başkanını ziyaret etmek için Tunus'a gitti

Kaynak: AA
17 mahalle muhtarı eski Beyoğlu belediye başkanını ziyaret etmek için Tunus'a gitti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde görev yapan 17 muhtar, tasarruf tedbirlerinin gündemdeki yerini koruduğu bir süreçte Beyoğlu eski belediye başkanını ziyaret için Tunus’a gitti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri gündemdeyken, Beyoğlu ilçesinde 17 muhtar Beyoğlu eski Belediye Başkanı ve şuan ki Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ı ziyaret etmek için Tunus'a gitti.

5-001.jpg

Ziyarete ilişkin konuşan Büyükelçi Demircan, uzun yıllar belediye başkanı olarak beraber çalıştığı muhtarlar ile Tunus’ta bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, arkasında güzel hatıralar ile anılmak ve is bırakmadan iz bırakabildiği için için çok mutlu olduğunu söyledi.

8.jpg

AMAÇ: MUHTARLARIN TUNUS'U TANIMASI

Beyoğlu muhtarları ile başkent Tunus’ta görev yapan muhtarları bir araya getirmek için bir program yapıldığını belirten Demircan, muhtarların Tunus’u tanıması, Türkiye’yi ziyaret eden Tunuslulara bakış açısını da olumlu olarak etkileyeceğini sözlerine ekledi.

7-002.jpg

TUNUS'TA MUHTARLARLA GÖRÜŞECEKLER

Son 3 dönemdir Tonton Mahallesi muhtarı olan Beyoğlu Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Songül Öztunç, Ahmet Misbah Demircan ile 3 dönem beraber çalıştıklarını belirterek, Demircan’ı Tunus’ta da ziyaret edeceğinin sözünü verdiklerini ve Tunus gezisi süresince Demircan öncülüğünde başkent Tunus’taki mahalle muhtarlarıyla da bir araya geleceklerini aktardı.

Büyükelçi Demircan’ın mahallelerine çok büyük yatırımların gelmesine vesile olduğunu vurgulayan Beyoğlu Kocatepe Mahalle Muhtarı Hasan Sevim ise, Bakan yardımcısıyken dahi Beyoğlu’na çok yardımları dokunduğunu, bu yüzden kendisini çok sevdiklerini belirtti.

20'ye yakın Beyoğlu muhtarı olarak kendi imkanlarıyla buraya geldiklerini ve kimseden herhangi bir katkı almadıklarını söyleyen Sevim, Büyükelçi’nin Beyoğlu’nda turizme verdiği çok büyük hizmetler olduğunu ve bu sayede binlerce insanın iş sahibi olmasına vesile olduğunu kaydetti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinden gelen 17 mahalle muhtarı, Tunus ziyaretleri süresince Büyükelçi Demircan’ın yanı sıra Tunuslu muhtarlarla ve yetkililerle bir araya gelecek.

6.jpg

İlgili Haberler
AKP kampındaki gergin anlar ortaya çıktı. Gazeteci Nuray Babacan açıkladı
AKP'li belediyeleri üzecek tasarruf planı ortaya çıktı. Tam 10 maddelik liste
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti
Adalet Bakanı Tunç: Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı Gündem
Adalet Bakanı Tunç: Hakkari Belediye Başkanı görevden alındı
Son dakika... Emekli ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak Ekonomi
Son dakika... Emekli ikramiyeleri 10-14 Haziran'da yatırılacak
Ücretsiz tuvalet uygulaması yargıdan döndü Yerel Haberler
Ücretsiz tuvalet uygulaması yargıdan döndü
Diyarbakır’da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı Gündem
Diyarbakır’da eylem yasağı 7 güne çıkarıldı
Kamyon şoförü parasını alamayınca Afganları Sakarya'da kamyondan indirmedi Gündem
Kamyon şoförü parasını alamayınca Afganları Sakarya'da kamyondan indirmedi
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' kabulleri Gündem
Kurtulmuş'tan 'yeni anayasa' kabulleri