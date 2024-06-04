17 mahalle muhtarı eski Beyoğlu belediye başkanını ziyaret etmek için Tunus'a gitti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf tedbirleri gündemdeyken, Beyoğlu ilçesinde 17 muhtar Beyoğlu eski Belediye Başkanı ve şuan ki Türkiye’nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan’ı ziyaret etmek için Tunus'a gitti.

Ziyarete ilişkin konuşan Büyükelçi Demircan, uzun yıllar belediye başkanı olarak beraber çalıştığı muhtarlar ile Tunus’ta bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, arkasında güzel hatıralar ile anılmak ve is bırakmadan iz bırakabildiği için için çok mutlu olduğunu söyledi.

AMAÇ: MUHTARLARIN TUNUS'U TANIMASI

Beyoğlu muhtarları ile başkent Tunus’ta görev yapan muhtarları bir araya getirmek için bir program yapıldığını belirten Demircan, muhtarların Tunus’u tanıması, Türkiye’yi ziyaret eden Tunuslulara bakış açısını da olumlu olarak etkileyeceğini sözlerine ekledi.

TUNUS'TA MUHTARLARLA GÖRÜŞECEKLER

Son 3 dönemdir Tonton Mahallesi muhtarı olan Beyoğlu Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Songül Öztunç, Ahmet Misbah Demircan ile 3 dönem beraber çalıştıklarını belirterek, Demircan’ı Tunus’ta da ziyaret edeceğinin sözünü verdiklerini ve Tunus gezisi süresince Demircan öncülüğünde başkent Tunus’taki mahalle muhtarlarıyla da bir araya geleceklerini aktardı.

Büyükelçi Demircan’ın mahallelerine çok büyük yatırımların gelmesine vesile olduğunu vurgulayan Beyoğlu Kocatepe Mahalle Muhtarı Hasan Sevim ise, Bakan yardımcısıyken dahi Beyoğlu’na çok yardımları dokunduğunu, bu yüzden kendisini çok sevdiklerini belirtti.

20'ye yakın Beyoğlu muhtarı olarak kendi imkanlarıyla buraya geldiklerini ve kimseden herhangi bir katkı almadıklarını söyleyen Sevim, Büyükelçi’nin Beyoğlu’nda turizme verdiği çok büyük hizmetler olduğunu ve bu sayede binlerce insanın iş sahibi olmasına vesile olduğunu kaydetti.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinden gelen 17 mahalle muhtarı, Tunus ziyaretleri süresince Büyükelçi Demircan’ın yanı sıra Tunuslu muhtarlarla ve yetkililerle bir araya gelecek.