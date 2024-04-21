17 üniversiteden ortak ‘yabancı öğrenci’ bildirisi: Sahip çıkmaya devam edeceğiz

Kaynak: AA / İHA
17 üniversiteden ortak ‘yabancı öğrenci’ bildirisi: Sahip çıkmaya devam edeceğiz
Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi 17 üniversite ortak bir bildiri yayınlayarak, "Türkiye'nin gönül elçileri uluslararası öğrencilerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği (BKÜB) üyesi 17 üniversite, son zamanlarda uluslararası öğrencilere yönelik yapılan açıklamalarla ilgili ortak bildiri yayımladı.

Ortak bildiride Türkiye'nin, dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına girdiği ve küresel bir eğitim merkezi haline gelmeyi başardığı belirtildi.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği’ne üye üniversitelerin de bu sürecin sürdürülebilirliğinde ve ilerlemesinde önemli katkılar sunduğu kaydedildi.

Son zamanlarda üniversiteler için bir kazanım olarak değerlendirilmesi gereken ve birçok ülkenin gelişim stratejileri arasında önemli bir yerde duran uluslararasılaşma çabalarına talihsiz açıklamalarla zarar verildiğine dikkatin çekildiği bildiride, "Unutulmamalıdır ki bu tür eylemler sadece yükseköğretim kurumlarımızın hedeflerine zarar vermekle kalmayıp, aynı zamanda 'bilim diplomasisi' aracılığıyla Türkiye'nin gücüne güç katan barış ve uyum ortamını da bozmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Birliğe üye 17 üniversitenin resmi internet sitelerinde de yer alan bildirinin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ekonomik, sosyo-kültürel ve akademik gelişimine katkı sunan politikaları sekteye uğratmaya çalışmak ve öğrencilerimizi hedef göstererek ötekileştirmek iyi niyetle bağdaşmamaktadır. Bizler; kadim kültürümüz, değerlerimiz ve bilimsel duruşumuz ile Türk yükseköğrenim alanının uluslararasılaşma vizyonuyla ulaştığı seviyeyi yükseltmek için üniversitelerimizde öğrenim gören tüm bileşenlerimiz gibi Türkiye’nin gönül elçileri olan uluslararası öğrencilerimize de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Daha adil bir dünya ve daha güçlü bir Türkiye Yüzyılı hedefiyle yarınlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz."

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