17 yaşında Avrupa'yı ayağa kaldıran Tuğra Turhan imzayı attı

Grasshopper Club Zürich (GCZ), genç yıldız Tuğra Turhan’ı profesyonel takıma kalıcı olarak dahil etti. İsviçre futbolunda adından sıkça söz ettiren 17 yaşındaki yetenek, bu sezon gösterdiği performansla büyük takdir topladı. Sezonun ikinci yarısına hazırlanan Grasshopper, İspanya'nın Sotogrande bölgesinde kamp çalışmalarını sürdürüyor ve Tuğra da artık profesyonel ekibin bir parçası.

U21 PERFORMANSI PARLADI

Tuğra Turhan, GCZ U21 takımıyla geçirdiği bu sezonda olağanüstü bir performans sergiledi. 1. Liga Classic'te oynadığı 12 maçta tam 17 gol atarak takımının başarısında kilit rol oynadı. Bu etkileyici istatistikler, teknik direktör Tomas Oral ve ekibini genç oyuncuyu profesyonel takıma yükseltme kararı almaya itti. Turhan, Kasım ayı sonunda 17 yaş, 3 ay ve 21 günlükken oynadığı Zürih derbisinde profesyonel futbol kariyerine ilk adımını atmıştı.

YERİNE YENİ BİR GOLCÜ GELİYOR

Tuğra Turhan'ın U21'deki boşluğunu FC Luzern altyapısından gelen 19 yaşındaki Demis Fiechter dolduracak. Fiechter, geçtiğimiz sezon Luzern U19 takımıyla 24 maçta 16 gol kaydederken, U17 döneminde 23 maçta 21 golle dikkat çekmişti. Ancak bu sezon Luzern U21'de beklenen şansı bulamayan genç oyuncu, kariyerini GCZ U21’de yeniden canlandırmayı hedefliyor.

GELECEK İÇİN BÜYÜK UMUTLAR

Turhan’ın mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona erecek. Ancak Grasshopper yönetimi, genç yeteneğin gelecekte kulüple daha uzun süreli bir iş birliği yapmasını sağlamaya kararlı görünüyor. Tuğra, yalnızca Grasshopper’ın değil, İsviçre futbolunun da büyük umut beslediği isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

GRASSHOPPER'IN GENÇLERE VERDİĞİ ÖNEM

Grasshopper, genç yeteneklerin gelişimine verdiği önemle tanınıyor. Tuğra Turhan ve Demis Fiechter gibi isimlerin kadroya dahil edilmesi, kulübün genç oyunculara olan inancını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu strateji, hem kulübün uzun vadeli başarısını garanti altına almak hem de İsviçre futboluna katkı sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor.