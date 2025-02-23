17 yaşındaki Andreeva'dan tarihi zafer

Dünya sıralamasında 14. sırada bulunan Mirra Andreeva, Dubai Tenis Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak, 17 yaşında WTA 1000 zaferi kazanan en genç tenisçi oldu. Rus oyuncu, finalde Danimarkalı Clara Tauson'u 7-6 (7-1), 6-1'lik setlerle mağlup etti. Bu zafer, Andreeva'nın bir sonraki hafta dünya sıralamasında ilk 10'a girmesini sağlayacak. Bu başarı, Andreeva'nın yıl sonu hedeflerinden birini çok daha erken gerçekleştirdiğini gösteriyor.

Dubai'de büyük sürpriz: 17 yaşındaki raket yarı finalde

Andreeva, Dubai'deki şampiyonluk yolunda Grand Slam kazananları Marketa Vondrousova, Iga Swiatek ve Elena Rybakina gibi güçlü rakipleri geride bıraktı. Andreeva, "Yıl sonuna kadar ilk 10'a girmeyi hedeflemiştim. Şimdi, şubat ayının sonunda zaten bunu başardım ve bu benim için inanılmaz bir şey," şeklinde duygularını dile getirdi.

Danimarkalı Clara Tauson, maça 2-0'lık bir üstünlükle başladı, ancak Andreeva hızla toparlanarak eşitliği sağladı ve seti tiebreak'e taşıdı. Tiebreak'te Andreeva, 6-0'lık bir üstünlük kurarak ilk seti kazandı. İkinci sette ise Andreeva, 5-1'lik bir avantajla rahatça ilerleyerek, Tauson'un uzun giden bir geri dönüşüyle şampiyonluğa ulaştı.

Andreeva, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Nasıl oynadığım konusunda gerçekten çok mutluyum. Nervöz oldum, sanırım bu hatalarımda ve çift hatalı servislerde belli oldu. Ama baskıyla başa çıkmayı başardım ve şimdi gerçekten harika hissediyorum. Hayalini kurduğum bir şeydi ve şimdi hayalim gerçek oldu. Şu anda kelimelerim yok," dedi.

Mirra Andreeva'nın Dubai Tenis Şampiyonası zaferi, genç tenisçilerin ve tenis severlerin dikkatini bir kez daha genç oyunculara çekti.