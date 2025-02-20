Dubai'de büyük sürpriz: 17 yaşındaki raket yarı finalde

Dünya tenisinin en önemli isimlerinden biri olan Polonyalı Iga Swiatek, Dubai Tenis Şampiyonası çeyrek finalinde büyük bir sürprizle karşılaştı. Rus tenisçi Mirra Andreeva, yalnızca 17 yaşında olmasına rağmen, beş Grand Slam şampiyonluğu bulunan Swiatek’i 6-3, 6-3’lük setlerle mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Genç raket, turnuvada son dört isim arasına kalan en genç oyuncu olmayı başardı. İkinci sette 3-1 geriye düşmesine rağmen üst üste beş oyun kazanarak karşılaşmayı bir saat 36 dakika içinde tamamladı. Bu zaferle Andreeva, final yolunda Kazakistanlı Elena Rybakina veya Amerikalı Sofia Kenin ile karşı karşıya gelecek.

Maç sonrası duygularını paylaşan Andreeva, "Açıkçası maçtan önce çok gergindim. Geçen yıl Cincinnati’de karşılaşmıştık ve oldukça çekişmeli bir maç olmuştu. Bu kez daha agresif oynamaya ve kendi oyunumdan ödün vermemeye çalıştım," dedi. Swiatek’in taraftar desteğine rağmen kendisini yalnız hissetmediğini belirten genç oyuncu, "Beni de destekleyen birçok kişi vardı," ifadelerini kullandı.

Bu galibiyetle Andreeva, son 12 ay içinde dünya sıralamasının ilk iki sırasında yer alan iki oyuncuyu da mağlup etme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl Fransa Açık çeyrek finalinde dünya bir numarası Aryna Sabalenka’yı eleyerek adından söz ettiren Rus tenisçi, şimdi de Swiatek’i saf dışı bırakarak büyük bir çıkış yakaladı.

Ünlü tenisçi maç sırasında sözlü tacize uğradı

Ayrıca, 2007’den bu yana ilk kez bir oyuncu, 17 yaşında beş kez dünya sıralamasında ilk 10’da yer alan raketleri mağlup etme başarısını gösterdi. Nicole Vaidisova’dan sonra bu başarıyı yakalayan en genç oyuncu olan Andreeva, Dubai’deki performansıyla tenis dünyasında büyük yankı uyandırdı.