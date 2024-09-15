17 yaşındaki çocuk, birlikte içki içtiğini arkadaşını öldürüldü

Olay, gece saat 01.30 civarında 173 Sokak'taki bir binada yaşandı. İddiaya göre, içki içen iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı ve tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Yıldırım, boynundan tabanca ile vurularak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra apartmandan çıkmaya çalışan B.Ş., polis ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yıldırım’ın cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde yapılan incelemelerde, olayda kullanılan tabanca ve bir boş kovan bulundu. B.Ş. verdiği ilk ifadesinde, Yıldırım ile birlikte içki içtiklerini, enerji içeceği almak için markete gittiğini ve geri döndükten sonra aralarında tartışma çıktığını söyledi. İfadesine göre, Yıldırım'ın kendisine tabanca doğrulttuğu sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti.