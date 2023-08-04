17 yaşındaki çocuk, kardeşini bıçaklayan kişiyi öldürdü

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Ulus Meydanı’nda dün akşam saatlerinde s K.E. ile Furkan Topan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçağına davranan 19 yaşındaki Furkan Topan, 16 yaşındaki K.E.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay yerinde bulunan K.E. nin abisi İ.E. kardeşini yaralayan Furkan topan’ı aynı bıçakla bacağından bıçakladı

SÜRÜNEREK ÖDEMİŞ ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNE KADAR GİTTİ

Sürünerek Ödemiş Askerlik Şubesi önüne kadar gelen Furkan Topan yere yığıldı. Çevredekiler Topan’ın bacağındaki kanamayı durdurmaya çalışırken, bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Furkan Topan, ihbar üzerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından da İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak Topan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kolundan yaralanan K.E. ise Ödemiş Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından şüpheli İ.E.’yi yakalayıp, gözaltına aldı