17 yaşındaki genç babasını katletti

Aktarılan bilgilere göre Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlık Karalar köyünde 17 yaşındaki çocuk, babasını tüfekle vurarak katletti.

17 yaşındaki Ö.T.U. aralarında anlaşmazlık olduğu söylenen 46 yaşındaki babası Selman U.'yu evlerinde av tüfeğiyle vurdu. Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede Selman U.'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Babasını öldüren Ö.T.U. ise ekiplerce gözaltına alındı. Gencin cinayeti neden işlediği ise henüz belli olmadı.