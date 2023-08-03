17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karasu Şelalesi'nde serinlemek için suya giren genç, boğulma tehlikesi atlattı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
17 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mazıdağı ilçesine bağlı Diyarbakır yolu üzerinde bulunan Karasu Şelalesi'nde serinlemek için suya giren Muhammed Emin Kaya, suda boğulma tehlikesi atlattı.

Mazıdağı nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Kaya'nın suda çırpındığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan genç, kaldırıldığı Mazıdağı Devlet Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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