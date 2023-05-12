17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti

ABD'de kimsesiz göçmen çocukların yerleştirildiği gözetim merkezinde 17 yaşındaki Honduraslı göçmen genç, hayatını kaybetti.

17 yaşındaki Honduraslı göçmen gözetim merkezinde hayatını kaybetti

ABD'nin Florida eyaletinde 17 yaşındaki Honduraslı genç, kimsesiz göçmen çocukların yerleştirildiği gözetim merkezinde hayatını kaybetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, kimsesi olmayan Honduraslı göçmen gencin öldüğü bilgisini teyit etti.

ADLİ TIP SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

Gencin vefat haberinden derin üzüntü duyduklarını kaydeden Jean-Pierre, "Bu, çok yıkıcı bir haber." diyerek gencin ailesine taziyelerini iletti. Jean-Pierre, konuyla ilgili 10 Mayıs'ta adli tıp soruşturması başlatıldığını belirterek, soruşturma bitmeden konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini söyledi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesinden (HHS) konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşamını yitiren gencin ailesiyle iletişim halinde olunduğu bildirildi.

HHS bünyesindeki Mültecileri Yeniden Yerleştirme Ofisinin (ORR) çocuk sağlığı bölümünün, vakanın klinik ayrıntılarını incelediği aktarıldı. Gizlilik ve güvenlik nedeniyle konuya ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

HONDURAS DIŞİŞLERİ'NDEN PAYLAŞIM YAPILDI

Honduras Dışişleri Bakanı Enrique Reina da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 17 yaşında yaşamını yitiren gencin Angel Eduardo Maradiaga Espinoza olduğu bilgisini paylaştı.

Washington'daki büyükelçilikleri aracılığıyla gencin ailesiyle iletişim halinde olduklarını belirten Reina, HHS'den kapsamlı bir soruşturma talep ettiklerini bildirdi. Reina, göçmenler konusunda işbirliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Refakatsiz göçmen çocukların bakımını üstlenen HHS, çocukları ülke çapındaki göçmen merkezlerine yerleştiriyor.

ABD'de yaklaşık 8 bin 600 kadar kimsesi olmayan göçmen çocuk bulunuyor.

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