17 yaşındaki kız pencereden düştü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki kız, 8 katlı binanın birinci katındaki penceresinden dengesini kaybederek yere çakıldı. Yaklaşık 3.5 metre yükseklikten düşen genç kızın durumunun hafif olduğu öğrenildi.

KAYNAK: İHA
17 yaşındaki kız pencereden düştü

İHA'nın haberine göre, olay, Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi 1213 Sokakta bulunan 8 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Dengesini kaybeden 17 yaşındaki Edanur Ç., 3.5 metrelik yükseklikten yere çakıldı. Olayı fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan genci ambulansa alarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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