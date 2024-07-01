17 yaşındaki sporcu maçta öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
17 yaşındaki sporcu maçta öldü

2024 Asya Gençler Şampiyonası ön eleme turunda Japonya'ya karşı oynanan maç sırasında yere yığılan Çinli oyuncu Zhang Zhijie kaldırıldığı hastanede hayata veda etti.

Japonya'nın Yogyakarta şehrinde düzenlenen Asya Gençler Şampiyonası'nda Japon Kazuma Kawano'ya karşı oynadığı maçta Çinli oyuncu Zhang Zhijie, aniden yere yıkıldı.

Maç 11-11 iken yere yığılan genç sporcuya ilk müdahelesi olay yerinde yapıldı. İlk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcu sağlık çalışanlarının bütün çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

Endonezya Badminton Derneği (PBSI) sözcüsü Broto Happy, Yogyakarta'da düzenlediği basın toplantısında "Tıbbi sonuçlar kurbanın ani kalp krizi geçirdiğini gösterdi" derken Çin Badminton Federasyonu "derinden üzüntü duyduklarını" belirtti.

Zhang'ın ailesinin, oğlunun cesedini almak için şehre doğru yola çıktığını söyledi.

Dünya Badminton Federasyonu da elim hadiseden sonra yayınladığı mesajda "Geleceğin badminton yıldızı Zhang Zhijie'nin kaybından üzüntü duyuyoruz. Sporcunun ailesine, takım arkadaşlarına, Çin Badminton Federasyonu'ne ve tüm badminton camiasına en derin taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.

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