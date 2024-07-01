17 yaşındaki sporcu maçta öldü

Japonya'nın Yogyakarta şehrinde düzenlenen Asya Gençler Şampiyonası'nda Japon Kazuma Kawano'ya karşı oynadığı maçta Çinli oyuncu Zhang Zhijie, aniden yere yıkıldı.

Maç 11-11 iken yere yığılan genç sporcuya ilk müdahelesi olay yerinde yapıldı. İlk müdahelenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcu sağlık çalışanlarının bütün çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

Endonezya Badminton Derneği (PBSI) sözcüsü Broto Happy, Yogyakarta'da düzenlediği basın toplantısında "Tıbbi sonuçlar kurbanın ani kalp krizi geçirdiğini gösterdi" derken Çin Badminton Federasyonu "derinden üzüntü duyduklarını" belirtti.

Zhang'ın ailesinin, oğlunun cesedini almak için şehre doğru yola çıktığını söyledi.