170 yıllık tarihi cami alev alev yandı

Mısır’ın Dekahliye ilinde 170 yıl önce inşa edilen tarihi Hilal Bey Camii alevlere teslim oldu.

170 yıllık tarihi cami alev alev yandı

Mısır’ın Dekahliye ilinde 170 yıl önce inşa edilen tarihi Hilal Bey Camii'nde yangın çıktı. Alevlere teslim olan cami küle döndü. Olay yerine itfaiye ekipleri ve sivil savunma ekipleri sevk edildi.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı ve yangının söndürüldüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının elektrik hatlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Hilal Bey Camii, kendine özgü mimari özelliğiyle Dekahliye’nin en önemli arkeolojik camilerden biri olarak öne çıkıyor.

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