1700 yıllık sır Bursa yolunda ortaya çıktı

Kaynak: DHA
1700 yıllık sır Bursa yolunda ortaya çıktı

İstanbul’dan satılmak üzere Bursa’ya getirilen kadın heykeli jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Ele geçirilen eserin 1700 yıllık Antik Roma dönemine ait olduğu öğrenildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesine satılmak üzere getirilen Antik Roma Dönemi'ne ait 1700 yıllık kadın heykeli ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İnegöl Jandarma Komutanlığı Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, İstanbul'dan Bursa'nın İnegöl ilçesine satılmak üzere tarihi eser getirildiği bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, 2 şüphelinin içince bulunduğu aracı, Bursa-Ankara kara yolu Osmaniye Mahallesi girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada Antik Roma Dönemi'ne ait yaklaşık 1700 yıllık olduğu öğrenilen tarihi eser heykel ele geçirildi. Bedirettin Y. (54) ve Selim B. (54) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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