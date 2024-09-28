18 günlük evli kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA
18 günlük evli kadın evinde ölü bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlük evli olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu.

İzmir'in Torbalı ilçesinde 18 günlük evli olan Özge Hançer Girgiç (32), evinde ölü bulundu.

Akşam saatlerinde işten dönen eşi Hakan Girgiç, eşini yerde hareketsiz yatarken bulduktan sonra durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Özge Hançer Girgiç’in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ölüm sebebini belirlemek için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Olay şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

Talihsiz kadının cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, öğle namazının ardından toprağa verildi.

Ölüm nedeninin kesinleşmesi için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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