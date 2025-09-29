18 ilde dev operasyon

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yüksek kâr vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşları mağdur eden şüpheliler tek tek tespit edildi.

Zanlıların banka hesapları da incelemeye alındı. Hesaplarda 5 milyar TL işlem hacmi bulunan şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Nefes kesen baskınlarda 46 şüpheli yakalandı.

Zanlıların 537 vatandaşı, 984 Milyon TL dolandırdığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 41’i tutuklanırken, 5’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.