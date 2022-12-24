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AKP'li belediyenin milyonluk ihalesi yine AKP'li bir isme gitti

Osmaniye'nin AKP'li Bahçe Belediyesi, 'turizm amaçlı asma köprü' ihalesi yaptı. İhale, 18 milyon TL'ye AKP çatısı altında üç dönem belediye başkanlığı yapan Baki Tezcan'a ait olan Bakcan İnşaat'a verildiği belirtildi...

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:40
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18 milyon TL'lik AKP'li belediyenin ihalesi yine AKP'li bir isme gitti

AKP'li belediyenin milyonluk ihalesi yine AKP'li bir isme gitti
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Birgün'ün haberine göre, Osmaniye'nin AKP'li Bahçe Belediyesi'nde 6 Aralık’ta gerçekleştirilen, 'Turizm Amaçlı Asma Köprü Yapımı İşi' ihalesine yalnızca bir şirket teklif verdi.

18 MİLYONLUK İHALE AKP'Lİ İSME

İhalede yaklaşık maliyet ise 20 milyon TL olarak hesaplandı. İhalenin tek teklif vereni Bakcan İnşaat’ın teklifinin ise 18 milyon TL olduğu öğrenildi. Belediye ile Bakcan İnşaat arasında 19 Aralık’ta 18 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı.

AKP'DEN ÜÇ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPTI

Bakcan İnşaat’ın kurucusunun, Maraş'ın Andırın ilçesinde AKP çatısı altında üç dönem belediye başkanlığı yapan Baki Tezcan olduğu öğrenildi.

Tezcan’ın 2004-2019 döneminde Andırın Belediye Başkanlığı yaptığı, 2019’daki yerel seçimlerin ardından ise koltuğu devrettiği belirtildi. Bakcan İnşaat isimli şirketin kuruluş tarihinin ise 23 Ekim 2019 olduğu bildirildi. Bahçe ilçesine 18 milyon TL’ye inşa edilecek asma köprünün uzunluğu 750 metre, yüksekliği ise 195 metre olacak. Kule uzunluğu 12 metre olacak köprünün iki kule arası açıklığı ise 680 metre olarak planlandı.

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Sedat SAVCI
24.12.2022 18:07
AKP nin OLİGARKLARI ….128 Milyar $ ın buhar olduğu bir ülke leblebi çekirdek parasını haber yapması Çok vahim.. Buz dağının görünen yüzü Ya altını bilen Varmı? VARLIK FONUNU soramayan ucebe düzen.  
 
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