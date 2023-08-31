18 yaşında 11 farklı suçtan aranan suç makinesi yakalandı

11 farklı hırsızlık suçundan aranan ve 42 yıl 55 ay 55 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 yaşındaki şüpheli Manisa jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

KAYNAK: İHA
18 yaşında 11 farklı suçtan aranan suç makinesi yakalandı

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü, JASAT ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan, 11 farklı hırsızlıktan aranan, kesinleşmiş 42 yıl 55 ay 55 gün hapis cezası olan şüpheli H.G.’yi(18) Bahçecik yolunda yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

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