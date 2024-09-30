18 yaşındaki genç 16 yaşındaki sevgilisi tarafından bıçaklandı

Kaynak: AA
18 yaşındaki genç 16 yaşındaki sevgilisi tarafından bıçaklandı

Çorum'da 18 yaşındaki bir genç, tartıştığı 16 yaşındaki kız arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı.

18 yaşındaki Cemil Can A. ile 16 yaşındaki kız arkadaşı B.Y. arasında, Kadeş Barış Meydanı'nda tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine B.Y, bıçakla Cemil Can A'ya saldırarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli B.Y. ise polisler tarafından ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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