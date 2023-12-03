18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü

Esenyurt'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 18 yaşındaki Muhammet Ali Polat'ın 4 gün boyunca işkence gördüğü ve sonra tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

KAYNAK: DHA
18 yaşındaki gence 4 gün işkence edildi, tabancayla kafasına ateş edilerek öldürüldü

Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. 4 el silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 18 yaşındaki Muhammed Ali Polat'ın öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Polat'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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OLAYLA İLGİLİ 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Muhammed Ali Polat ile günlük kiralık eve girdikleri belirlenen M.İ. ve İ.Y.'yi Bağcılar'da gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca O.K. ve K.Ç.'de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.İ. ve İ.Y.'nin olayın ardından kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Olay yerinden elinde silahla kaçan şahsın İ.Y. olduğu, olay günü evde bulunan şahıslarla aralarında kız meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve olayın meydana geldiği belirlenmiş, şüpheli şahıs Bağcılar ilçesinde M.İ. isimli şahısla birlikte yakalanmış, M.İ.'nin üzerinden 1 adet silah ele geçirilmiştir. Şahısların yapılan sorgulamasında; Muhammed Ali Polat ve M.İ.'nin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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KİRALIK EVE GİRDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Muhammet Ali Polat'ın öldürüldüğü günlük kiralık dairenin girişinde bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alan polis ekipleri, olay öncesinde binaya M.İ. ve İ.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişinin girdiğini belirledi. Görüntülerde ilk olarak M.İ. ve İ.Y. ile birlikte 3 kişinin eve girdiği, ardından da motosikletini sokağa park eden kurye ve beraberindeki bir kişinin eve girdiği görülüyor. Eve son olarak yanındaki arkadaşıyla Muhammet Ali Polat geliyor. Güvenlik kamerası görüntülerinde cinayetin işlendiği 00.14 sıralarında M.İ. ve İ.Y.'nin binadan çıktıkları görülüyor.

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"BENİM OĞLUM 4 GÜNDÜR KAYIPTI"

Silahla öldürülen Muhammet Ali Polat'ın babaannesi Sıdıka Polat, "Benim oğlum 4 gündür kayıptı, arıyorduk bulamıyorduk. Mehmet Ali 'yi unutamam. Oğlumu unutamam. Dört gündür oğlum kayıptı. Bir hafta, iki gün geldi. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulunmuştuk. Bugün polisler aradı, oğlunuz yoğun bakımda dediler. Benim çocuğumun yuvası yıkıldı, uzak memleketten gelmişti. Mehmet Ali çalışmıyordu, Mehmet Ali'yi öldürenler yakalanmış" dedi.

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"4 GÜN BİR EVE KAPATIP İŞKENCE ETMİŞLER"

Yenge Gönül Polat ise, "Yeğenimiz 4 gündür kayıptı, ailesi onu arıyordu. 4 gün bir eve kapatıp, işkence etmişler. Çocuğu öldürmüşler. Artık başka anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin. Çocukların eline para, araba, ceplerine uyuşturucuyu koyup, iş bitiren bu çete çökertilsin" diye konuştu.

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"BENİM YEĞENİM DAHA 18 YAŞINDAYDI"

Amcasının oğlu Vehbi Polat, "Benim yeğenim daha 18 yaşındaydı, kimseye zararı olmayan bir çocuktu. Esenyurt'ta tekel saldırıları oldu, bir grup var onların çökertilmesini istiyorum. Yeğenim daha 18 yaşında, Esenyurt'ta bir evde alıkonuluyor, buna bir dur denilsin. Benim yeğenim daha 18 yaşındaydı" ifadelerini kullandı. Gözaltındaki 4 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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