18 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan firariyi "Yunuslar" yakaladı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekiplerince bugün yapılan uygulama sırasında durdurulan G.D. isimli şahsın sorgusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şahsın ayrıca 111 bin 640 TL adli para cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.