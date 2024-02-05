18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polisten kaçamadı

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. Polis ekiplerince 30 noktada 277 emniyet personelinin katılımı ile yapılan denetimler çerçevesinde 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 112 fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde 3 araca modifiyeden işlem yapılırken, 19 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. 7 araç ve 1 motosiklet ise trafikten men edildi.

Denetimlerde 9.18 gram ve bin 782 tablet uyuşturucu maddesi ele geçirilirken uyuşturucu satıcısı 1 kişi ve yağma suçundan aranan 1 kişi de gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir hükümlü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.