19 ilde RedHack operasyonu: 32 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince yapılan operasyonlar çerçevesinde, iddiaya göre Kızıl Hackerlar içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının sahte hesap kullanılarak 1997-2020 yılları arasında gerçekleştirdiği yetkisiz erişim eylemlerini internet sitesinde yayınladıkları bilgisine ulaşıldı.

Devam eden çalışmalarda ise 10 bin 17 internet sitesine yetkisiz erişim gerçekleştirildiği veya teşebbüste bulunulduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmalar neticesi tespiti yapılan 42 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Elde edilen delillerin sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuran Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin yakalanmalarına yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital örgütsel materyale, ayrıca 830 adet uyuşturucu nitelikli sentetik eczaya da el konuldu.

(Kaynak: İHA)