İki katlı ahşap ev kül oldu

Kaynak: İHA
İki katlı ahşap ev kül oldu
Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Hanönü ilçesi Kavak köyü Tepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Murat Karadağ ve Ergin Karadağ’a ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

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Yangın, kısa sürede tüm evi sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Hanönü ve Kastamonu ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı da köye gelerek ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

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Ekiplerin yangının diğer evlere sıçramadan söndürülmesi için çalışmaları devam ediyor.

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