Türk bayrağı kuşlar için yuva oldu. Görüntüler beğeni topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Türk bayrağı kuşlar için yuva oldu. Görüntüler beğeni topladı
Keçiören'de bir vatandaş, balkona astığı Türk bayrağının tellere dolandığını fark edince düzeltmek istedi. Ancak bayrağın altında bir çift kuşun yumurtladığını görünce bayrağı onlara geçici bir yuva olarak bıraktı. O anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı

Keçiören'de yaşanan olay, Türk bayrağının ne kadar kutsal ve saygıdeğer olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir vatandaş, balkona astığı Türk bayrağının tellere dolandığını fark etti. Bayrağı düzeltmek için adım atan vatandaş, altında bir çift kuşun yumurtladığını gördü.

Kuşlar için geçici bir yuva olan Türk bayrağı, o anlarda anlamını bir kez daha gösterdi.

Bu duygusal anlar, vatandaş tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, kuşların bayrağın altında huzurlu bir şekilde oturdukları ve yavrularını bekledikleri görülüyor. Bu görüntüler, Türk bayrağına ve doğaya olan saygının ne kadar önemli olduğunu hatırlatırken, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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