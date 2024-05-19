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Mehmet YARDIMCI

Mehmet YARDIMCI

19 M A Y I S

19 M A Y I S

Ben 19 Mayısların sabahı

Aydınlık ektim Anadolu’ya

Umut ektim yıl yıl

Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı

1919’da başladım ekmeğe

Umut ektim

Bağımsızlık gülü diktim yüreklere

Amasya’da

Erzurum’da

Sivas’ta

Bir ektim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı

Umutsuz gönüllerde sarı Bafra tütünü oldum

Samsun’da efkâr dağıtan

Havza’da güç oldum

Kaynak suyu gibi ilikleri ısıtan

Yiğit oldum Erzurum’da bar duran

Nakış oldum Sivas kilimlerine

Ankara’da güneş oldum

Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı

Cephelerde kan oldum

Bayrağa renk veren

Talimgâh kışlasında Tokat’ın

Harman oldum pehlivanlara

Zile’de kılıç kuşattım 120 atlıya

12 süvari dönse de geriye

Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı

Yumruk oldum Tınaztepe’de balyoz gibi

Afyon ovasında yağmur oldum

Antepli’mle

Maraşlı’mla

Konyalı’mla

Tüm yurtta tek yürek oldum

Büyük taarruzda tek soluk

Bir verdim bin aldım hasadımı

Ben 19 Mayısların sabahı

Özgürlük rüzgârıyım şimdi

Bağımsızlık güllerim açar bahçelerde

Yeniliklerim ışır

Çağdaş olma yarışında ulusça

Genci

İhtiyarı

Kızı

Kadını yurdun

Yazmak için en başa Türk adını

Gelin

Birlikte derelim uygarlık hasadını

Mehmet YARDIMC

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