Mehmet YARDIMCI
19 M A Y I S
Ben 19 Mayısların sabahı
Aydınlık ektim Anadolu’ya
Umut ektim yıl yıl
Bir verdim bin aldım hasadımı
Ben 19 Mayısların sabahı
1919’da başladım ekmeğe
Umut ektim
Bağımsızlık gülü diktim yüreklere
Amasya’da
Erzurum’da
Sivas’ta
Bir ektim bin aldım hasadımı
Ben 19 Mayısların sabahı
Umutsuz gönüllerde sarı Bafra tütünü oldum
Samsun’da efkâr dağıtan
Havza’da güç oldum
Kaynak suyu gibi ilikleri ısıtan
Yiğit oldum Erzurum’da bar duran
Nakış oldum Sivas kilimlerine
Ankara’da güneş oldum
Bir verdim bin aldım hasadımı
Ben 19 Mayısların sabahı
Cephelerde kan oldum
Bayrağa renk veren
Talimgâh kışlasında Tokat’ın
Harman oldum pehlivanlara
Zile’de kılıç kuşattım 120 atlıya
12 süvari dönse de geriye
Bir verdim bin aldım hasadımı
Ben 19 Mayısların sabahı
Yumruk oldum Tınaztepe’de balyoz gibi
Afyon ovasında yağmur oldum
Antepli’mle
Maraşlı’mla
Konyalı’mla
Tüm yurtta tek yürek oldum
Büyük taarruzda tek soluk
Bir verdim bin aldım hasadımı
Ben 19 Mayısların sabahı
Özgürlük rüzgârıyım şimdi
Bağımsızlık güllerim açar bahçelerde
Yeniliklerim ışır
Çağdaş olma yarışında ulusça
Genci
İhtiyarı
Kızı
Kadını yurdun
Yazmak için en başa Türk adını
Gelin
Birlikte derelim uygarlık hasadını
Mehmet YARDIMC