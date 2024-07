Yeni sezon startı erken verildi

Bu yıl, 2024-2025 televizyon sezonunun startı erken verildi. Yapım şirketleri, televizyon kanalları için hazırladıkları bazı dizileri sete çıkarırken bazıları ise son provalarını yapıyorlar.

‘Siyah Kalp’ (Show TV), ‘Kötü Kan’ (NOW TV) ve ‘Hayat Hırsızı’ (NOW TV) dizileri geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Kod adı ‘Bir Aşk Masalı’ (NOW TV) ve ‘Kör Nokta’nın (atv) okuma provaları yapıldı. Bu dizilerin de çekimleri yakında başlıyor.

Doğru zamanda ve doğru günde ekrana gelecek diziler, elbette yoluna devam edecekler. Aksi durumda vedalar erken olacak. Bakalım, bu sene çıkış yapacak ya da erken final kararı alacak diziler hangileri olacak? Açıkçası, yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum.

ÖZGÜR ALTER’LE ‘TATİL ZAMANI’

Arabesk-fantezi müziğin son dönemlerdeki dikkat çeken isimlerinden Özgür Alter, bu kez efkâra küçük bir mola verdi ve yeni şarkısı ‘Tatil Zamanı’nı Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle yayınladı.

Sözü ve müziği Özgür Alter’e ait şarkının düzenlemesini Veysel Samanlıoğlu yaptı. Sözleriyle olduğu kadar enerjisiyle de dinleyenlerin coşkusunu arttıracak şarkının klibinin yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ oturuyor.

Dinleyenlerine derdi kederi unutturacak, umutsuzları enerjisiyle yeniden aşka davet edecek Özgür Alter’in oldukça hareketli bir yaz şarkısı olan ‘Tatil Zamanı’nı ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

YILDIZLAR ALTINDA TİYATRO KEYFİ

KüçükÇiftlik Park’ın en sevilen yaz klasiklerinden KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nda 5. sezon, Ağustos ayında İstanbullular’ı açıkhavada yıldızların altında tiyatronun iyileştirici gücüyle buluşturmaya devam ediyor.

KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu, 7 Ağustos’ta Davran Tiyatrosu’nun ‘Üçü Bir Arada’; 15 Ağustos’ta Kadar Yapım’ın ‘Eksik’; 21 Ağustos’ta Temsili Sahne’nin ‘Herkes Kocama Benziyor’; 22 Ağustos’ta Kumbaracı 50’nin ‘Yan Dünya’; 23 Ağustos’ta Baba Sahne’nin ‘Bir Baba Hamlet’; 25 Ağustos’ta Semaver Kumpanya’nın ‘Güzel Son’ ve 29 Ağustos’ta DasDas’ın ‘Joseph K.’ oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Tiyatroseverler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mey-Diageo kurumsal desteği ve URU organizasyonuyla düzenlenen KüçükÇiftlik Bahçe Tiyatrosu’nun biletlerini Mobilet’te ve KüçükÇiftlik Park gişelerinden temin edebilecekler.