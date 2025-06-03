19 yaşındaki fenomenin feci sonu! 45 metre yükseklikten düşerek öldü

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde yaşayan Tijana Radonjić, havadayken panik atak geçirdi. Yanlardaki kayışlardan tutunarak kendini yukarı çekmeye çalışan genç kadın, panik anında emniyet kemerini açtı.

Vücut kamerasına yansıyan görüntülerde, Tijana’nın baş aşağı devrildiği anlar kaydedildi. Plajda bulunanlar, düşüşten hemen önce Tijana’nın “Beni aşağı indirin” diye bağırdığını duyduklarını ifade etti.

Ancak, bölgeye ulaşan acil yardım ekipleri, geçen çarşamba günü genç kadının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yerel medya, Tijana’nın paraşütle havadayken bir turist acentesi için reklam filmi çektiğini bildirdi. İddialara göre Tijana, reklam karşılığında paraşüt aktivitesine ücretsiz katılmayı kabul etmişti.

Görgü tanıkları, Tijana’nın olay öncesi “mutlu ve rahat” göründüğünü belirtirken, Republika gazetesi genç kadının panik atak geçirmiş olabileceğini yazdı.

Başka bir haber kaynağı, intihar ihtimalinin de araştırıldığını öne sürse de, Tijana’nın yakınları böyle bir olasılığa inanmadıklarını dile getirdi.

Paraşütlü dalışı düzenleyen şirket, Tijana’nın etkinlik öncesi “neşeli ve iyi bir ruh halinde” olduğunu ve yükseklik korkusuna dair herhangi bir işaret göstermediğini ifade etti.