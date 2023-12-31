19 yaşındaki genç eskorta 100 bin lirasını kaptırdı. Heyecanla yaptığı yılbaşı planı kabusu oldu

Trabzon'da 19 yaşındaki M.T., internetten tanıştığı ve kendisini eskort olarak tanıtan kişiyle yılbaşı gecesi için plan yaptı. M.T.'den hesap numarasına 100 bin lira göndermesini talep eden kişiler para hesaba yatınca M.T.'nin telefonlarına çıkmayarak telefonunu kapattı.