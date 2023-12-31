19 yaşındaki genç eskorta 100 bin lirasını kaptırdı. Heyecanla yaptığı yılbaşı planı kabusu oldu

Kaynak: İHA
19 yaşındaki genç eskorta 100 bin lirasını kaptırdı. Heyecanla yaptığı yılbaşı planı kabusu oldu
Trabzon'da 19 yaşındaki M.T., internetten tanıştığı ve kendisini eskort olarak tanıtan kişiyle yılbaşı gecesi için plan yaptı. M.T.'den hesap numarasına 100 bin lira göndermesini talep eden kişiler para hesaba yatınca M.T.'nin telefonlarına çıkmayarak telefonunu kapattı.

Trabzon'da 19 yaşındaki M.T.'nin yılbaşı gecesi planları kabusu oldu.

İnternette gördüğü eskort ilanına tıklayan M.T., ilandaki telefon numarasıyla iletişime geçti.

KADININ HESABINA 100 BİN LİRA GÖNDERDİ

Kendisi ile görüşme talep eden M.T.'den 100 bin lira isteyen kadın, 19 yaşındaki gence verdiği hesap numarasına paranın yatmasının ardından M.T.’nin telefonlarına çıkmayarak telefonunu kapattı.

POLİSE BAŞVURDU

Tüm çabalarına rağmen kadına ulaşamayan M.T. dolandırıldığını anlayıp polise şikayette bulundu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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