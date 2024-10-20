19 yaşındaki genç kızın yüzünü ısırdı 50 dikiş atıldı. Otobüste Hannibal dehşeti!

İngiltere'de yaşanan olayda Ella Dowling, isimli genç kız, evine giderken, otobüste tanımadığı bir yolcu olan 53 yaşındaki Darren Taylor, Ella ve arkadaşlarına laf atmaya başladı.

Taylor daha sonra Ella'nın yüzünü kavradı ve defalarca burnunu ve ağzını ısırdı, korkunç saldırının yaklaşık beş dakika sürdüğü belirtildi.

SALDIRGAN 6 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Taylor, kasten ağır yaralama suçundan tutuklanırken, Ella'nın dudağının bir kısmı ve sol burun deliği ciddi şekilde yaralandı. Genç kızın dudağının sağ tarafının ise yarıldığı duyuruldu.

Genç kız Cheltenham Hastanesi'nde tedavi altına alınırken sonra ​​acil ameliyat için Gloucester Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorlar, yaralarının ciddiyeti sebebiyle hayatı boyunca iz kalabileceği konusunda uyardı.

Genç kız, olay sonrası gerçekleştirdiği açıklamada, olay anında çığlık atamadığını çünkü dudağının adamın ağzında olduğunu söyledi. 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan adam hakkında ayrıca ömür boyu uzaklaştırma kararı verildi.

Yaşanan olay Türkiye dahil dünya gündeminde büyük yankı uyandırdı. Olay anında yaşananlar Kuzuların Sessizliği adlı romandan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan Hannibal Lecter’in hikayesine benzetildi.

KUZULARIN SESSİZLİĞİ

Thomas Harris’in aynı adlı romanından beyazperdeye aktarılan, yönetmenliğini Jonathan Demme’nin yaptığı, 1991yapımı psikolojik gerilimde, bir psikiyatristken, ‘insan eti’ yiyen seri katile dönüşen Dr. Hannibal Lecter’in hikayesi anlatılıyor. ‘En İyi Film’ dalında ‘Oscar’ alan tek korku filmi olan yapıt, beş ‘Oscar’la sinema tarihinin en başarılı eserlerinden biri olmuştu.