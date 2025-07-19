19 yaşındaki gencin ölümü yürekleri dağladı!

Kaynak: İHA
19 yaşındaki gencin ölümü yürekleri dağladı!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında 19 yaşındaki Furkan Avcu, hayatını kaybetti. Olay anı kameraya yansıdı.

Olay, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11.45 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, babasına ait işletmede çalıştığı öğrenilen Furkan Avcu'nun üzerine ağır bir mermer tabla düştü. Kazada ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1.5 haftadır tedavi altında olan Furkan Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, iş kazasının kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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