19 yaşındaki Türk yıldız Almanya'yı salladı. Şov yaptı takımını ligde tuttu

Almanya’nın ikinci ligi Bundesliga 2’nin 30. haftasında FC Nürnberg, kendi evi Max-Morlock-Stadion’da ağırladığı Elversberg takımını 3-0 gibi net bir skorla yenerek ligdeki yerini sağlama aldı.

FC Nürnberg’e galibiyeti getiren goller, 43. dakikada Felix Lohkemper, 52. dakikada Jan Gyamerah ve 64. dakikada milli yıldız Can Uzun tarafından kaydedildi. Ayrıca, Can Uzun Lohkemper’in golünde de asiste imza attı.

Bu sezon sergilediği etkileyici performansla takımının ligde kalmasında büyük rol oynayan Can Uzun, çıktığı 32 maçta 19 gol ve 4 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. 18 yaşındaki genç yetenek, 30 Haziran 2027’ye kadar süren sözleşmesine rağmen sezon sonunda Nürnberg’den ayrılacak ve Kaiserslautern ile anlaşması bekleniyor.

FC Nürnberg, gelecek hafta Hamburg ile yapacağı maç öncesinde 33 karşılaşma sonucunda topladığı 40 puan ile ligde 12. sırada bulunuyor.