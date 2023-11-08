19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü: Denizde cesedi bulundu

Trabzon’da dünden beri kayıp olarak aranan meslek yüksekokulu öğrencisi Ümran A.’nın (19), Vakfıkebir ilçesinde denizde cesedi bulundu.

KAYNAK: DHA
19 yaşındaki Ümran'ın sır ölümü: Denizde cesedi bulundu

Tonya Meslek Yüksek Okulu Hasta Bakım Bölümü öğrencisi Ümran A., dün akşam saatlerinde kaldığı yurda gelmedi. Ümrah A.’ya ulaşılamayınca yurt yetkilileri durumu ailesine bildirdi. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için arama çalışma başlatıldı, ancak bir sonuç alınamadı.

Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde balıkçılar, öğle saatlerinde denizde bir ceset görünce Deniz Polis ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye gelen ekiplerin kıyıya çıkarıp, incelemede bulunduğu cesedin, Ümran A.’ya ait olduğu belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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