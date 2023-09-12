19 yıldır kazanamayan milli takımın galibiyet hasreti 134 maça çıktı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahasında Slovenya'ya 4-0 kaybeden San Marino'nun galibiyet hasreti 134 maça yükseldi.

19 yıldır kazanamayan milli takımın galibiyet hasreti 134 maça çıktı

İtalya Yarımadası’nda bulunan ve Avrupa’nın sayılı mikrodevletlerinden olan San Marino’da tek milli takımı olan spor branşı futbol. Tüm dikkatler futbolda olsa dahi ülke, uluslararası arenadaki başarısızlıklarıyla biliniyor.

1990’da ilk resmi müsabakasına çıkan San Marino milli takımı tarihi boyunca oynadığı maçlardan sadece 1’ini kazanabildi. Takım tarihindeki ilk ve tek galibiyetini ise 28 Nisan 2004'te Lihtenştayn'la oynadıkları hazırlık maçını 1-0 kazanarak elde etti.

San Marino bu tarihten sonra oynadığı 134 maçta galibiyet yüzü görmedi ve 5 beraberlik, 129 mağlubiyet aldı.

Bu periyotta 17 gol atan San Marino kalesinde ise 545 gol gördü.

San Marino ilk puanı Türkiye'den almıştı

Mavi-Beyazlılar, 1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye karşısında tarihi başarılar kazanmıştı.

1994 Dünya Kupası eleme maçlarında Türkiye, San Marino ile karşılaştı. Maçı Ay-Yıldızlılar 4-1 kazandı. Ancak maçın enteresan olaylarından biri, San Marino Milli Takımı'nın, tarihindeki 2. golünü ağlarımıza göndermesi oldu.

Öte yandan Mavi-Beyazlılar, elemelerdeki rövanş maçında Milli Takımımız ile berabere kalarak tarihindeki ilk resmi puanını kazandı.

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