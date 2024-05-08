19 yıllık cinayette sır perdesi aralandı

Edinilen bilgiye göre S.D.’nin (29), 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği tespit edildi.

19 yıldır faili meçhul olan cinayetteki sır perdesi 2024 yılında çözüldü. Yıllardır Bolu’da yaşadığı belirlenen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakayı ele verdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.