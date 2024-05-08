19 yıllık cinayette sır perdesi aralandı

Kaynak: İHA
19 yıllık cinayette sır perdesi aralandı
Bolu’da 19 yıldır faili meçhul olan cinayetin katil zanlısı, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre S.D.’nin (29), 12 Mayıs 2005 tarihinde Bolu’nun Salıbeyler Mahallesi’nde cansız bedeni bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahsın cinayete kurban gittiği tespit edildi.

aw199820-01.jpg

19 yıldır faili meçhul olan cinayetteki sır perdesi 2024 yılında çözüldü. Yıllardır Bolu’da yaşadığı belirlenen cinayetin zanlısı, polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakayı ele verdi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlı İ.Ç. (42), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Son Haberler
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kupa mesajı. 'Umarım bana da nasip olur' diyerek açıkladı Spor
Abdullah Avcı'dan Beşiktaş'a kupa mesajı. 'Umarım bana da nasip olur' diyerek açıkladı
Şarkıcı Nilüfer'den transparan elbise açıklaması güldürdü: "Ne var işte al bacak” Video
Şarkıcı Nilüfer'den transparan elbise açıklaması güldürdü: "Ne var işte al bacak”
Küçük kızın atlara öpücük yağdırması görenleri gülümsetti Video
Küçük kızın atlara öpücük yağdırması görenleri gülümsetti
Fransa'da muhalefet, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini istedi Dünya
Fransa'da muhalefet, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesini istedi
Otomobil bisikletli çocukların arasına daldı Yerel Haberler
Otomobil bisikletli çocukların arasına daldı
Kendisine saldıran yılanı tek hamleyle etkisiz hale getirdi Video
Kendisine saldıran yılanı tek hamleyle etkisiz hale getirdi
Gaziantep'te Togg T10X şarj olurken alev aldı Video
Gaziantep'te Togg T10X şarj olurken alev aldı