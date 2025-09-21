19 yıllık firarin sonu! Denetimde yakalandı

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan uygulamalarda E.D. (38) isimli bir kişi durduruldu. Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında E.D.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.