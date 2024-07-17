190 esir takası gerçekleşti

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, müzakereler sonucunda Ukrayna'da tutulan 95 Rus askerinin Moskova'ya iade edildiği, buna karşılık olarak Kiev'in de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 95 esir askeri Rusya'ya teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, esir değişiminin gerçekleşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuk sağladığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askeri personelin, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyon için Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçaklarıyla Moskova'ya nakledileceği bilgisi de paylaşıldı.