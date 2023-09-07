1900’lü yıllarda İstanbul. Eski yıllara seyahat ettiren görüntüler

1900'lü yıllardaki eski İstanbul resimleri ve videoları ortaya çıktı. Belki de ilk kez göreceğiniz video ve resimler…

KAYNAK: Haber Merkezi
1900’lü yıllarda İstanbul. Eski yıllara seyahat ettiren görüntüler

Editör: Ayşe Memiş

Özellikle 1950’li yıllar hem Türkiye hem İstanbul için önemli bir dönemdir.

Bu yıllar, ekonomik, siyasi ve sosyal değişimlerin yaşandığı, modernleşmenin ivme kazandığı bir süreçtir.

İstanbul’un 1950’li yılları, 1930 yılları adeta tarih okuyor. Hem 1950’li yıllarda hem 1937 yıllarında hem de 1974’lü yıllarda İstanbul’da çekilen görüntüleri derledik.

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Görüntüler hem tarih fışkırıyor hem de tarihi bir yolculuğa çıkartıyor.

Öte yandan İstanbul’a Byzantion, Nova Roma, Konstantinopolis, Stanpoli , Darülhilafe, Makarrı Saltanat, Dersaadet, Asitane de deniyordu.

Görüntüler ise "Hasanoğlan Köy Ensititüsü" adlı Twitter hesabından alındı.

1974 yılı İstanbul'unun muhteşem görüntüleri:

Bir Amerikalının kamerasından , 1937 yılı İstanbul görüntüleri:

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