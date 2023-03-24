193 maçta sadece 1 galibiyet alan Milliler sahaya çıkıyor

San Marino Milli Takımı, 1990 yılından bu yana oynadığı 193 maçta sadece 1 galibiyet elde etti.

İlk resmi maçını 1990 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İsviçre'ye karşı oynayan ve 4-0 yenilen San Marino Milli Takımı, 1990 yılından bu yana oynadığı 193 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alırken, 9 beraberlik ve 183 yenilgi elde etti.

İlk ve son galibiyetini 2004‘te Lihtenştayn ile oynanan dostluk müsabakasında 1-0'lık skorla alan San Marino, bu maçın ardından çıktığı hiçbir karşılaşmada galibiyetle tanışamadı.

Son olarak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu ilk maçında konuk ettiği Kuzey İrlanda’ya 2-0 mağlup olan San Marino'nun galibiyet hasreti de 129 maça çıktı.

Geride kalan müsabakalarda; 5 beraberlik ve 124 mağlubiyet alan mavi-beyazlılar, milli takım tarihinde 17 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 526 gol gördü.

San Marino, en farklı mağlubiyetini ise 2006 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13-0'lık skorla Almanya karşısında aldı.