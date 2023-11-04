1959 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık. İzmir’de 64 yılın rekoru kırıldı

İzmir’de bugün hava sıcaklığı 30,2 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1959 yılından bu yana kasım ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
1959 yılından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık. İzmir’de 64 yılın rekoru kırıldı

Lodosun etkili olduğu kentte vatandaşlar yazlık giysileri tercih etti.

Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün hava sıcaklığı İzmir kent merkezinde 30,2 dereceye kadar çıktı. Kentte termometreler Kemalpaşa Bağyurdu’nda 32,1 derece, Bayındır, Torbalı ve Tire’de 31 derece, Bornova’da 30,8 dereceyi gösterdi. Kasım ayında uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,3 derece olan kentte mevsim normalinin epey üzerindeki hava sıcaklığı sokak ve caddelerde de etkisini hissettirdi.

1959 yılındaki rekor kırıldı

1938’den bu yana kaydedilen verilere göre kasım ayında en yüksek sıcaklığın 30,3 derece ile 1959 yılında ölçüldüğü kentte, 64 yıl sonra en yüksek sıcaklık 30,2 derece olarak kayıtlara girdi. Lodosun etkili olduğu kentte bazı vatandaşların yazlık giysileri tercih ettikleri görüldü.

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