1'i kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
1'i kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı kategoride aranan Yusuf Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK'lı teröristin Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Sevkan Çele" kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu tespit edildi.

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