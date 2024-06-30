2 aile arasında taşlı, sopalı, silahlı kavga: 10

Akşam saatlerinde kırsal Tanyeli Mahallesi'nde 2 aile arasında öğrenilemeyen bir sebeple kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların havada uçuştuğu kavgada 10 kişi yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar 31 yaşındaki Abdurrahim B. 54 yaşındaki Mehmet Şerif A. 35 yaşındaki Rahime A., 75 yaşındaki İbrahim B., Dilber A., Selman A., Ömer A., Ahmet B., Rabia B. ve Ramazan B., Dargeçit ve Midyat ilçelerindeki değişik hastanelere kaldırıldı.

Ekipler tekrar aynı yerde olayların yaşanmaması için bölgede önlem aldı.