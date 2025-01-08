2 araç kafa kafaya çarpıştı. Baba ile oğlu öldü

Kaza, Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğalar kavşağında meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki 50 AD 772 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Ali Köksal'ın kullandığı 50 AK 167 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Kazada Osman Çelik ve engelli babası Vurhan Çelik hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.