2 araç kafa kafaya çarpıştı. Baba ile oğlu öldü

Kaynak: İHA

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 2 araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada baba ile oğlu hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Derinkuyu ilçesi Suvermez-Doğalar kavşağında meydana geldi. Osman Çelik idaresindeki 50 AD 772 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Ali Köksal'ın kullandığı 50 AK 167 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

aw366305-01.jpg

Kazada Osman Çelik ve engelli babası Vurhan Çelik hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan 4 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

aw366305-02.jpg

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

aw366305-03.jpg

aw366305-04.jpg

aw366305-05.jpg

aw366305-06.jpg

aw366305-07.jpg

aw366305-08.jpg

Son Haberler
Sokakta kanlı hesaplaşma: Husumetlisini av tüfeği vurdu
Husumetlisini sokakta vurdu
2 araç kafa kafaya çarpıştı. Baba ile oğlu öldü
2 araç kafa kafaya çarpıştı. Baba ile oğlu öldü
Belediye Başkanı'nın isyanı! Dayanamadı, sonunda patladı
Belediye Başkanı'nın isyanı! Dayanamadı, sonunda patladı
Afyonkarahisar’da hastanedeki cinayet ile ilgili yeni gelişme
Afyonkarahisar’da hastanedeki cinayet ile ilgili yeni gelişme
Kars’ta kaçaklara terör operasyonu
Kars’ta kaçaklara terör operasyonu