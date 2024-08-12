2 arkadaş sulama kanalında ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
2 arkadaş sulama kanalında ölü bulundu

Adana'da bir sulama kanalında hareketsiz olarak bulunan Emre Tokgöz (18) ve arkadaşı Şahin Adın'ın (19) yaşamını yitirdiği tespit edildi. İki gencin, devrilen motosikletlerinin yanında bulunduğu ve bir kaza geçirmiş olabilecekleri düşünülüyor.

Adana'da, boş bir sulama kanalında hareketsiz bulunan Emre Tokgöz (18) ve arkadaşı Şahin Adın'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi. İki gencin motosikletlerinin devrilmesinin ardından kaza geçirdiği değerlendiriliyor.

Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Uçak Caddesi'nde sürücülerden biri, boş sulama kanalında devrilmiş bir motosikletin yanında iki kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Emre Tokgöz ile arkadaşı Şahin Adın'ın yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada, Tokgöz'ün yolun sona erdiğini fark etmeyerek kanala düştüğü değerlendirildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından Tokgöz ve Adın'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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