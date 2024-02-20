2 arkadaşa mafya usulü infaz

Çifte cinayet, 19 Şubat’ta Dereağzı Mahallesi’nde boş bir arsada meydana geldi. Silah seslerini duyan vatandaşlar 112’yi aradı. Polis ekipleri, bölgede park edilmiş bir otomobilde kanlar içinde 2 kişi buldu.

Polisler, sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye götürülen şahıslar, Enes Hallaç ve Eren Özyurt olduğu belirlendi. Şahısların sorgulamalarında, Eren Özyurt’un gasp, yaralama ve uyuşturucu kullanma, Enes Hallaç’ın ise uyuşturucu ticareti ve yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Şahısların cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekipleri, olayın faili olan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.